Focas da Madeira em destaque na revista National Geographic de Novembro

A edição de Novembro da revista National Geographic traz uma reportagem sobre as focas da Madeira.

O trabalho agora publicado aborda 30 anos de investigação do mais esquivo mamífero marinho do território português e dá a conhecer o projecto LIFE Madeira Lobo-marinho.

“Em trinta anos, a investigação com o mais esquivo mamífero marinho do território português avançou extraordinariamente. As focas monge são agora um tesouro bem mais conhecido.” Assim começa o artigo da secção Grande Angular da National Geographic, do mês de Novembro, refere nota do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza publicada no Facebook.