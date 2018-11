Eurodeputada defende valorização das RUP no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas

A eurodeputada madeirense defendeu, junto da Comissão Europeia, medidas para que as necessidades específicas das Regiões Ultraperiféricas sejam tidas em conta na programação do Fundo Europeus dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP).

Esta é uma das alterações à proposta da Comissão Europeia para o FEAMP, subscrita pela eurodeputada Liliana Rodrigues, em conjunto com outros deputados, com o objectivo de defender os interesses dos pescadores e de quem trabalha no sector marítimo. O documento, que está a ser trabalhado na Comissão do Desenvolvimento Regional, irá ser votado em comissão no próximo dia três de Dezembro, e surge na sequência das negociações com a equipa liderada por Jean-Claude Juncker para o novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP).

“A regiões ultraperiféricas têm um potencial enorme a nível marítimo que tem de ser reconhecido”, referiu Liliana Rodrigues, acrescentando que a proposta da Comissão “tem de garantir que as necessidades específicas destas regiões são valorizadas com o objectivo de proteger quem trabalha e ganha a sua vida através da pesca e de defender o sector marítimo”.

Para além da alteração já referida, a eurodeputada destacou também a importância do FEAMP conceder uma atenção especial às ilhas europeias e aos condicionalismos que decorrem das suas especificidades, nomeadamente no que respeita a acessibilidades e a possíveis sinergias com outros fundos, à necessidade da renovação da frota de pesca artesanal das regiões ultraperiféricas, assim como de infra-estruturas antigas para a dinamização de actividades ligadas à pesca e, ainda, à cooperação para a conservação, gestão racional e melhor utilização dos recursos marinhos.

O FEAMP é um dos cinco Fundos Estruturais e de Investimento Europeus. O programa tem como principais objectivos ajudar os pescadores na transição para uma pesca sustentável, apoiar as comunidades costeiras a diversificarem as suas economias, financiar projectos que criem novos postos de trabalho e melhorem a qualidade de vida das populações costeiras e simplificar o acesso ao financiamento. Para o período de 2021-2027 a proposta da Comissão Europeia prevê uma dotação de 6,14 mil milhões de euros para o sector das pescas.