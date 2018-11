No Salão Nobre do Palácio de São Lourenço começa agora a sessão com duas conferências ‘Padres Capelães Madeirenses durante a I Guerra’ e ‘As Memórias dos Irmãos Olavo’.

António Gonçalves Simões, o coronel Capelão diz que foram 8 os padres portugueses na I Guerra, 3 dos quais madeirenses.

A investigadora Cristina Trindade conta que os irmãos Olavo prontificaram-se a entrar para a guerra já em 1914, ou seja, antes de Portugal entrar na I Guerra (1016).