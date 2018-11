Esquadras da PSP da Madeira de fora dos investimentos da República para 2019

O Ministro da Administração Interna anunciou na audição orçamental na Assembleia da República que o Governo da República avançará em 2019 com 60 intervenções de fundo em infraestruturas de segurança.

Sara Madruga da Costa confrontou Eduardo Cabrita com o facto de nenhuma das 60 intervenções anunciadas pelo Governo da República contemplar a Madeira, mas abranger três esquadras nos Açores: “Todas as esquadras da PSP da Madeira ficaram de fora dos investimentos previstos pelo Governo da República para 2019”, refere a deputada através de comunicado, relembrando as graves carências das “esquadras do Porto Santo, uma das piores esquadras do país, da Ponta do Sol, onde houve uma derrocada, da Calheta, onde chove dentro, Santa Cruz, Machico e Ribeira Brava”.

A deputada madeirense mostra-se “perplexa com a ausência de investimentos no Orçamento do Estado de 2019 para as esquadras da PSP na Madeira”, lamentando que o Governo avance apenas com 60 dos 66 investimentos considerados prioritários na lei de programação de infraestruturas e equipamentos e que “deixe a Madeira de fora”.

Segundo Sara Madruga da Costa, “das duas uma, ou é um grande azar da Madeira”, ironizou, “ou então outros investimentos não prioritários, passaram à frente da Madeira.”

Estas afirmações da deputada social-democrata não foram contrariadas pelo Ministro da Administração Interna, nem pela Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna.

Isabel Oneto confirmou que não há qualquer investimento previsto para as esquadras da PSP na Madeira, ao invocar na resposta à deputada madeirense, as mais variadas razões para justificar a falta de investimento na Madeira para 2019, referindo por exemplo estar à procura ou a avaliar imóveis, a procurar a melhor localização.

A Secretária de Estado permaneceu ainda em silêncio em relação à esquadra da PSP da Calheta, que ficou de fora das prioridades para o Governo da República na lei das infraestruturas (2017-2021).

Para Sara Madruga da Costa “é uma vergonha que o Ministro da Administração Interna tenha ido à Madeira este ano anunciar um investimento de 3,5 milhões de euros para quatro esquadras da PSP da Madeira, investimento esse que não passou para a deputada de mais um embuste, já que não está previsto nenhum investimento ou verba para o efeito no Orçamento do Estado para 2019”.

A deputada social democrata defendeu ainda a necessidade de o Governo da República uniformizar o subsídio de insularidade a todas as forças de segurança na Madeira, abrangendo a PSP, GNR e Polícia Marítima.