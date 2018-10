Entrega das bandeiras verdes às Eco-Escolas

Decorreu, há pouco, na sala da Assembleia Municipal do Funchal a cerimónia de entrega da bandeira verde do projecto ‘Eco-Escolas’, a 34 estabelecimentos de ensino do município.

O Eco-Escolas visa reconhecer e estimular as escolas a melhorar o seu desempenho ambiental, gestão do espaço escolar e sensibilização da comunidade. A coordenadora nacional do projecto Eco-Escolas, Margarida Gomes referiu que “o Funchal é o concelho com mais escolas a participar no projecto”.

Marco Gomes, director regional da Educação referiu que a região se destaca neste tema, pelo trabalho que tem desenvolvidos nos últimos anos e desafiou as escolas a continuar o bom trabalho.

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada disse que “as bandeiras representam o reconhecimento do excelente trabalho e a grande responsabilidade de fazer cada vez melhor”. Acrescentou que a sociedade tem mostrado cada vez mais preocupação com as questões ambientais e que os Governo Regional e as câmaras municipais tem tido um papel fundamental na melhoria do ambiente na Região.

Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal, enalteceu o trabalho feito pelas escolas e pelo contributo que estão a dar a comunidade, no que toca a sensibilização para a protecção do ambiente. “São os pequenos gestos que fazem a diferença”, acrescentou.