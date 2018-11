Ensino privado em ‘roadshow’ de proximidade na Madeira

A Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) irá promover, esta sexta-feira, dia 9 de Novembro, no Colégio de Santa Teresinha, no Funchal, um encontro com escolas particulares.

O encontro integra um ‘roadshow’ de proximidade que a AEEP tem vindo a efectuar com os seus associados, num total de 14 reuniões descentralizadas agregando mais de 400 colégios, incluindo Açores e Madeira.

‘Autonomia e Flexibilidade Curricular’, ‘Educação Inclusiva’ e ‘Regulamento Geral de Protecção de Dados’ são os três temas centrais que a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo trará amanhã aos seus associados da Madeira.