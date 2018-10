Domingo é dia de cinema infantil gratuito no MadeiraShopping

As sessões de cinema infantil gratuito continuam no MadeiraShopping nas manhãs dos próximos domingos, dias 4 e 11 de Novembro, com a exibição do filme ‘Patrulha de Gnomos’. Um filme que conta com as vozes de Aurea e Diogo Piçarra, numa aventura para impedir os ‘troggs’ de amaldiçoar o Planeta Terra.

A primeira exibição acontece já este próximo domingo, dia 4 de Novembro, às 11 horas, onde miúdos e graúdos poderão assistir às aventuras de Chloë e Liam, os vizinhos e amigos que descobrem que os gnomos em gesso no jardim têm, na verdade, vida própria e protegem os humanos dos troggs, as criaturas que aparecem por teletransporte vindos de outro mundo e prontos a destruir o planeta terra.

Nesta ‘Patrulha de Gnomos’ as personagens principais juntam-se a um grupo de gnomos maltrapilhos para combater a invasão dos troggs. A aventura começa aqui e só termina na imaginação de todos os visitantes que queiram viver os domingos em família.

As sessões de cinema gratuito aos domingos é uma iniciativa que decorre ao longo de todo o ano no MadeiraShopping, oferecendo um programa diferente às famílias.

Para aproveitar estas ofertas, os interessados deverão aceder ao site do Centro, disponível em https://www.madeirashopping.pt/promotions/, e criar o seu registo. A promoção é limitada ao número de lugares por sessão e sala, não acumulável com outras promoções em vigor. Cada utilizador registado pode fazer o ‘download’ até um máximo de quatro cupões.