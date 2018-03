CQM recebe cinco novos estudantes internacionais para a realização de estágios de formação avançada

O Centro de Química da Madeira (CQM), no âmbito das redes e colaborações em que está envolvido, vai receber cinco novos estudantes internacionais, três de Mestrado e dois de Doutoramento, para a realização de estágios de formação avançada.

Os estudantes de Mestrado são oriundos da Universidade de Siena, em Itália, da Universidade de Tecnologia de Rzeszów, na Polónia, e da Universidade de Skövde, na Suécia, e a partir deste mês de março, vão desenvolver trabalho na área do comportamento mecânico e da interacção celular em diferentes linhas celulares de cancro.

Para além destes estudantes, e numa parceria de longa duração com o CERTBIO - Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste, da Universidade Federal de Campina Grande, no Brasil, o CQM irá também receber, em Setembro de 2018 e durante 9 meses, dois estudantes de doutoramento que irão realizar entre outros trabalhos, testes de citocompatibilidade de biomateriais para produção comercial.

Com estes e outros investigadores que regularmente visitam o centro, o CQM e os seus investigadores, colocam ao dispor da comunidade internacional, a sua infraestrutura tecnológica e científica, experiência e conhecimento em áreas que vão dos Produtos Naturais aos Nanomateriais para aplicações médicas.