Conferência ‘Entender Autismo’ passou por Machico para abordar os desafios da doença

A Associação ‘Vencer Autismo’ organizou ontem em Machico, a palestra ‘Entender Autismo’. Os oradores foram os próprios fundadores da organização, Susana e Joe, que durante duas horas explicaram em que consistia o autismo e de que forma pode afectar as crianças e os adultos, bem como a rotina das próprias famílias.

Um dos objectivos deste encontro que se realizou no Fórum Machico, teve a ver com a mudança de mentalidade da sociedade face a esta questão, tendo sido apresentado alguns desafios associados à doença, bem como as suas possíveis causas e formas de ajudar a atenuar os sintomas que os pacientes possuem.

Esta conferência tem percorrido diversas salas do país. Na Madeira, realizou-se no concelho de Machico, tendo contado com a parceria da Câmara Municipal local, que se fez representar no evento pela Vereadora com o pelouro da educação, cultura e juventude, Mónica Vieira.