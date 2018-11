Comandante da Zona Militar da Madeira enaltece boa preparação dos militares madeirenses

O Comandante da Zona Militar da Madeira, Carlos Perestrelo, salientou, no aeroporto da Madeira, que, apesar da missão dos militares madeirenses no Iraque ser “complicada”, mostrou-se “descansado’ com a “preparação” feita.

Carlos Perestrelo espera ir em Dezembro ao Iraque, ao teatro de operações. Tranquilizou as famílias, dizendo que podem estar descansadas, ao lembrar a importância da rectaguarda militar (a família).

Miguel Albuquerque, presidente do GR, desejou as maiores felicidades no cumprimento da missão que diz ser uma “honra e orgulho”.

Já Ireneu Barreto revelou que Portugal está presentemente envolvido em 40 missões e vincou a “missão de muita responsabilidade” que “honra” o nosso país.

Recorde-se que os militares do 8.º Contingente Nacional de Forças partem hoje da Madeira em direcção ao Iraque, para uma missão de seis meses.