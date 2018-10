CMF repara estrada da Praia Formosa esta segunda-feira

A Câmara Municipal do Funchal teve de intervir, este fim-de-semana, num terreno privado na zona da Praia Formosa, onde devido à intensa precipitação ocorrida durante o dia de ontem, a água saiu do seu curso natural, provocando danos materiais no arruamento contíguo ao ribeiro existente.

Para o efeito, foram mobilizados colaboradores do Departamento de Infra-estruturas e Equipamentos da autarquia, que procederam à desobstrução da represa natural de material, que era constituída por canas, terras aluídas e outros resíduos, restituindo o curso de água ao seu leito natural. As equipas operacionais do Departamento de Ambiente da CMF e da Frente Mar Funchal procederam, por sua vez, à limpeza das zonas afectadas até à Praia Formosa, sendo que os danos verificados nos pavimentos dos arruamentos serão reparados esta segunda-feira, pela Divisão de Obras Municipais e Conservação.

A CMF “agradece a colaboração de todos os intervenientes na rápida resolução deste problema, apelando à compreensão da população para os eventuais constrangimentos que possam surgir no decurso da intervenção prevista para o arruamento em causa”.