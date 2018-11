Cláudia Monteiro de Aguiar participa em debate sobre a criação de negócios e inovação na UE

A eurodeputada madeirense, Cláudia Monteiro de Aguiar, será uma das principais oradoras do debate ‘O que é que a Europa pode fazer por ti? Uma discussão aberta sobre conciliar políticas futuras com negócios futuros’, que decorre à margem do Web Summit, em Lisboa.

O evento nasce de um convite da Câmara Municipal de Cascais e acontece amanhã, durante uma viagem de barco, num registo informal, com 50 participantes, entre ‘policy-makers’ e policy-shakers, com o objectivo de discutir o que de melhor empreendedores e decisores fazem pela criação de negócios, emprego e inovação na União Europeia e apurar o que podem ainda vir a fazer.

O ponto de encontro está marcado para as 17 horas, na entrada principal do Web Summit, aonde depois os participantes dirigir-se-ão à Marina do Parque das Nações, para embarcar numa viagem até à vila de Cascais, que durará até às 20 horas.

A par com a Eurodeputada Madeirense, compõem o painel de oradores Nuno Sebastião, CEO da Feedzai, Simon Schaefer, CEO da Start Up Lisboa e CEO e fundador da Fabric, e Ann Mettler, chefe do Centro Europeu de Estratégia Política da Comissão Europeia.

Os empreendedores terão a oportunidade de falar sobre os principais obstáculos que encontram à criação de empresas na UE e como se pode ajudar as empresas a tornarem-se mais competitivas a nível mundial, enquanto que os decisores políticos terão de explicar e falar sobre que políticas e propostas de financiamento existem - e que serão futuramente criadas - para fomentar um ambiente competitivo propício à criação e expansão de mais negócios.

Além de Cláudia Monteiro de Aguiar e Ann Mettler, outros dois ‘policy-makers’ estão confirmados, nomeadamente, os Secretários de Estado dos Assuntos Europeus de Portugal e da Estónia.