Cláudia Monteiro de Aguiar apresenta candidatura do projecto “Dançando com a Diferença” ao Prémio do Cidadão Europeu 2018

A deputada Cláudia Monteiro de Aguiar apresenta a Associação madeirense “Dançando com a Diferença” ao Prémio do Cidadão Europeu 2018. Cada eurodeputado pode apresentar uma candidatura por ano de cidadãos, grupos, associações ou organizações que promovam um melhor entendimento mútuo e uma maior integração entre os cidadãos dos Estados-Membros, numa vertente transnacional, e que representem os valores consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

Cláudia Monteiro de Aguiar destaca o papel do projecto “Dançando com a Diferença” com origem na Madeira que “através de diferentes formas artísticas e educativas promove a inclusão social de pessoas com deficiência e que também apoia actividades de índole social. Dançando com a Diferença já é um exemplo na Europa, esta nomeação que faço este ano apenas pretende a valorização, uma vez mais, do trabalho extraordinário de toda a equipa, uma excelente equipa, fundada por Henrique Amoedo, actual Director-Artístico”.

Em cada Estado-Membro é constituído um júri nacional. Composto por três eurodeputados e um suplente, que serão responsáveis pela selecção dos cincos potenciais laureados desses Estados, decisão que será tomada em Abril. A Chancelaria do Prémio, autoridade responsável pela atribuição do mesmo, procederá à selecção de um máximo de 50 laureados oriundos dos 28 Estados-Membros, no mês de Junho. Os prémios serão entregues numa cerimónia pública nos 28 Estados-Membros e os galardoados são convidados para uma cerimónia a organizar, em Bruxelas ou em Estrasburgo, no mês de Outubro, com o objectivo de reunir todos os premiados.

A eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar apela para que “todos os eurodeputados portugueses apoiem esta iniciativa que tem um objectivo tão nobre quanto crucial: a importância de contribuir para uma sociedade europeia mais justa, mais inclusiva”.