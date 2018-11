Centro Internacional de Negócios da Madeira participa na Web Summit de 6 a 8 de Novembro

Depois da participação na Mobile World Congress de Barcelona, em Março, e na VIVA Technology de Paris, em Maio, a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) levará o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) à Web Summit que se realiza em Lisboa, nos próximos dias 6,7 e 8 de Novembro, integrando o espaço que a Região Autónoma da Madeira terá nesta feira tecnológica internacional.

Estas acções foram incluídas no plano promocional que está a ser realizado pela SDM ao longo de 2018 com o objectivo de apresentar o Centro Internacional de Negócios da Madeira nas feiras tecnológicas mundialmente mais reconhecidas e estabelecer contactos e reuniões com empresas de vários países e de diferentes segmentos do universo das novas tecnologias, designadamente junto das start-ups presentes nos certames, dando a conhecer o CINM e a Madeira como um pólo competitivo, transparente e estável para a realização de negócios à escala internacional.

Recorde-se que, segundo indicadores recentes recolhidos pela SDM, cerca de 10% das empresas licenciadas no Regime IV do Centro Internacional de Negócios da Madeira são empresas tecnológicas (ICT). Trata-se de um dado interessante e significativo na medida em que confirma os contributos do CINM para o desenvolvimento do sector das empresas de ICT na Madeira e os bons resultados da aposta promocional da SDM neste segmento de actividade, com previsível impacto directo no tecido empresarial e laboral da Madeira.

No seu conjunto, as sociedades do sector das ICTs licenciadas ao abrigo do Regime IV do CINM empregam aproximadamente 200 pessoas e contribuem para que numa região ultraperiférica e de pequena dimensão como a Madeira sejam desenvolvidas actividades altamente especializadas.

O crescimento deste sector na Região testemunha também o ambiente ‘business friendly’ que caracteriza a Madeira e a sua capacidade de, a par dos incentivos fiscais proporcionados pelo CINM, assegurar recursos humanos especializados no campo das novas tecnologias e um conjunto de serviços de apoio muito eficientes.

A título de referência, note-se que algumas das empresas tecnológicas com presença na Madeira já são do conhecimento público, na medida em que têm vindo a desenvolver projectos inovadores e de impacto na Região e fora dela, tendo sido premiadas e reconhecidas internacionalmente pelo trabalho que desenvolvem e por terem recrutado profissionais altamente qualificados no mercado regional. São, por exemplo, os casos da TV APP Agency, da Nearsoft, da WalkMe, da Eutelsat e da WinZip, empresas que são acompanhadas por outras como a Prometheus Group, a Pixelmatters.com, a Inforwx.com, a Pahldata.pt, a Register.com, a CardPresso e a Lycamobile, todas elas licenciadas e em operação no âmbito do CINM.