CDS vota contra o orçamento da Câmara de Santa Cruz

O deputado municipal do CDS-PP assegura que votará contra o orçamento da Câmara de Santa Cruz para 2019 porque a proposta do Juntos Pelo Povo (JPP) mantém uma carga fiscal excessiva sobre os munícipes. “São taxas e taxinhas, no turismo e na protecção civil municipal, a derrama, que penaliza as empresas, e o IRS, sendo a autarquia da Região que menos devolve aos contribuintes, apenas 1 por cento dos 5% que arrecada por ano”, explica o deputado municipal Pedro Rodolfo Freitas.

O autarca diz que o JPP exige ao Governo na Assembleia Legislativa da Madeira uma descida dos impostos, mas quando os partidos da oposição propõem ao JPP que alivie a carga fiscal das populações de Santa Cruz, como defende o CDS por entender que há condições para devolver 2% do IRS aos contribuintes, o JPP diz que “é preciso ser racional e devolver o possível”.

Pedro Freitas acusa o JPP de ter “dois discursos, um na Assembleia Regional, onde garante que as finanças da câmara estão de boa saúde, que fizeram o ‘milagre financeiro’, outro em Santa Cruz, onde dizem que a câmara não pode realizar investimentos públicos devidos às dificuldades financeiras”, diz o autarca, aconselhando aquele partido a ser “coerentes e consequente”.