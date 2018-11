CDS Santa Cruz quer mercadinho no Caniço

O lídero do CDS Santa Cruz visitou hoje os agricultores do Caniço e tomou nota do pedido que lhe foi feito, nomeadamente a necessidade de fazer um mercadinho na freguesia. A falta desta infraestrutura tem levado os agricultores ao largo da Igreja do Caniço, a pedido da secretaria regional de agricultura para que possam vender os seus produtos.

Pedro Freitas constata que o largo exibe uma publicidade do mercadinho da Camacha, mas nada há no Caniço, “a maior freguesia do concelho que conta com muitos agricultores”.