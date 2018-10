Casa das Queimadas transformada em casa-museu

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, esteve hoje no Parque Florestal das Queimadas, onde visitou as obras, já concluídas, de recuperação do Posto de Atendimento do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza e do espaço de cafeteria, concessionado à iniciativa privada.

A governante disse que “esta é uma casa do século passado que está rigorosamente decorada tal como era na época e que mostra aos visitantes o ‘modus vivendi’ dos nossos antepassados”.

Susana Parada afirmou que, no futuro, será possível pernoitar na casa, estando actualmente apenas aberta durante o dia, pelo que funciona apenas como casa-museu.

A governante revelou ainda que estamos perante um investimento de 450 mil euros.

Refira-se que, na primeira fase, foi criado um parque de estacionamento para 50 viaturas e, no futuro, serão criados mais 50 lugares.

As visitas são gratuitas aos domingos e feriados, assim como para as crianças.