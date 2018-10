Carlos Pereira não responde a Rubina Berardo sobre as contas do novo hospital

O deputado do PS-M, Carlos Pereira, fez a intervenção do seu grupo parlamentar na discussão do OE2019, na Assembleia da República. O deputado madeirense destacou os bons resultados da economia, nos últimos anos e a recuperação levada a cabo pelo governo socialista. Uma recuperação que, sublinhou, só foi possível com um grande esforço das empresas e dos trabalhadores e que permite, agora, apresentar um orçamento de esperança.

A intervenção motivou um pedido de esclarecimento de Rubina Berardo. A deputada do PSD-M questionou Carlos Pereira sobre o não cumprimento das promessas do Governo da República em relação à Madeira, sobretudo a comparticipação no custo da obra do novo hospital. O Estado, garante a deputada, apenas vai pagara 13% da despesa total, ao contrário dos 50% prometidos por António Costa.

Rubina Berardo perguntou a Carlos Pereira se continuava a ser um “figurante desta farsa”.

O ex-líder do PS-M respondeu com outra pergunta, sobre quais as promessas de Pedro Passos Coelho feitas aos madeirenses e cumpridas. Nenhuma, garantiu. Sobre a questão do hospital nada disse.