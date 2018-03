Canalização do Ribeiro Choco, em Santo António, concluída em Abril

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e o vice-presidente, Miguel Silva Gouveia, visitaram as obras de canalização do Ribeiro Choco, e das respectivas águas pluviais, na zona da Quinta do Leme, em Santo António.

A intervenção, iniciada em finais de 2017, representa um investimento de 208 mil euros da Câmara Municipal do Funchal, que estará concluído no próximo mês.

“Estamos, mais uma vez, a cumprir os nossos compromissos, e esta comunidade poderá contar em breve com uma acessibilidade renovada, sem problemas constantes causados pela escorrência de águas pluviais. Estes são investimentos de proximidade que vão continuar, estabelecendo sucessivamente prioridades”, realçou Paulo Cafôfo na ocasião.