Câmara do Funchal conclui repavimentação da Estrada de São João na próxima semana

A Câmara Municipal do Funchal conclui na próxima semana a repavimentação da Estrada de São João, na freguesia de São Pedro, junto ao Madeira Tecnopolo e à Universidade da Madeira, prosseguindo durante o mês de Novembro, com os trabalhos de reabilitação da rede viária do concelho, após a intervenção na Estrada Monumental, mais especificamente entre a Rotunda da Assicom e o Caminho do Arieiro.

Os trabalhos serão executados, numa primeira fase, na Estrada de São João, entre a Rua Dr. Brito Câmara e a Rua Maximiano de Sousa, numa extensão de cerca de 800 metros, que representa um investimento municipal de cerca de 61 mil euros. Numa segunda fase, a intervenção incidirá nos 600 metros do troço a jusante, na Rua Dr. Brito Câmara até o nó da Estrada de São João, representando mais 52 mil euros de investimento.

Miguel Silva Gouveia, que tutela o pelouro das Obras Públicas no Funchal, frisa que até ao final deste ano, a Câmara investirá “mais de 300 mil euros na rede de estradas municipal, incidindo em vários troços, com especial atenção a fracções estratégicas, conforme níveis de afluência e movimentação automóvel”.

A intervenção prevê a aplicação de uma camada betuminosa, bem como uma camada de desgaste em tapete de betão, incluindo a limpeza prévia, pré-regularização e nivelamento da mesma, ainda com a rectificação de aros de adufas e sarjetas.

O Vice-Presidente da autarquia realça a importância de “intervenções desta natureza, com contributos evidentes em termos de segurança, mobilidade e de sustentabilidade, uma missão que tem sido particularmente valorizada pelo actual Executivo, de forma a reabilitar a rede viária do Funchal e a qualidade de vida dos funchalenses”.