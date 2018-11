Cafôfo recebeu Coro de Câmara da Madeira nos Paços do Concelho

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Paulo Cafôfo, recebeu, este fim-de-semana, nos Paços do Concelho, o Coro de Câmara da Madeira, a propósito da sua participação no encontro internacional ‘On Stage – Prague’, promovido pela plataforma Interkultur, e que irá realizar-se, a partir de dia 6 de Novembro, na República Checa.

O encontro que precede a deslocação do grupo musical ao evento internacional trata-se, segundo a autarquia, de “uma oportunidade para reforçar a representação da cidade do Funchal a nível mundial”.

Para Paulo Cafôfo a participação do Coro de Câmara da Madeira no ‘On Stage – Prague’, “simboliza, mais uma vez, a qualidade cultural patenteada na Madeira”, sublinhando ainda “a importância de expandirmos a herança cultural madeirense aos vários cantos do mundo, uma causa que valerá sempre o apoio da Autarquia, como é este o caso.”