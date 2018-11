‘Beef & Wines’ é o restaurante com melhor carta e serviço de vinhos em Portugal

O ‘Beef & Wines’ foi distinguido como o restaurante com melhor carta e serviço de vinhos, em Portugal, pela Revista de Vinhos, reputada publicação nacional especializada nesta matéria. O estabelecimento, localizado na Avenida do Infante, no Funchal, competia frente a 50 restaurantes nacionais nesta categoria em específico.

Pedro Camacho, proprietário do restaurante que recebeu o prémio em mãos no Centro de Congressos de Lisboa, no ‘Encontro Com Vinhos e Sabores’, mostrou-se visivelmente feliz com a distinção, não estivesse o ‘Beef & Wines’ a ‘ombrear’ junto de restaurantes com estrelas Michelin.

“Foi o resultado de muito trabalho e tentamos compensar o que os outros não têm. Fizemos uma carta elaborada, toda ao pormenor, e acho que ganhámos por isso. Por termos uma carta completa e com muita atenção ao detalhe”, regozijou-se Pedro Camacho, evidenciando todo o trabalho que tem sido desenvolvido nesta casa madeirense há 13 anos.

“Acho que estamos ao nível dos melhores restaurantes nacionais no que diz respeito à carta de vinhos, como foi provado hoje, e vamos trabalhar para conseguir prémios ainda melhores”, prosseguiu o proprietário, que tem ao seu dispor cerca de 400 vinhos no seu espaço.

