Aviso amarelo no mar para amanhã e possibilidade de chuva fraca hoje em terra

A costa Norte e o Porto Santo estão a partir da meia-noite de hoje e até à meia-noite de amanhã em aviso amarelo devido à agitação marítima, sendo de esperar ondas de Noroeste com 4 a 5 metros de altura, alertou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, tendo a Capitania do Porto do Funchal, com base nesta informação emitido um aviso à navegação até às 6 horas de amanhã.

A autoridade marítima alerta para o estado do mar. O vento será de quadrante Norte, bonancoso a moderado, diminuindo para fraco a bonancoso. A visibilidade espera-se boa a moderada.

Quanto à ondulação, na Costa Norte começa com ondas de Noroeste com 2 a 3,5 metros, aumentando para mais de 4 metros partir do final do dia. A Sul, a ondulação será de Sudoeste com 1 a 1,5 m. A Capitania do Porto do Funchal recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

Hoje o IPMA prevê para o Arquipélago um dia de céu em geral muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do início da manhã, períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos, mais frequentes até ao início da manhã e nas vertentes Norte e zonas montanhosas. O dia será de vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante Norte.

No Funchal, o dia também será de céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado até ao início da manhã e com ocorrência de períodos de chuva fraca. O vento não vai chegar aos 15 km/h e a temperatura vai tocar nos 23ºC na parte mais quente do dia, e nos 17ºC na mais fresca. Câmara de Lobos estará igual, Ponta do Sol também chega aos 23ºC, mas desce aos 16ºC.

Caniça, apresenta-se hoje entre os 17ºC e os 20ºC, Machico e Porto Santo entre os 17ºC e os 21ºC; Santa Cruz entre os 17ºC e os 22ºC. Ponta do Pargo e São Vicente chegam aos 20ºC de máxima, São Vicente aos 19ºC.