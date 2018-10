Autarquia do Funchal refuta caos no trânsito

Bom dia caro leitor. ‘CMF refuta caos no trânsito’ é o título que faz manchete na edição desta segunda-feira do seu DIÁRIO. No dia em que a Assembleia Municipal debate a mobilidade no concelho, a autarquia assegura que os tempos médios de atravessamento das principais artérias situam-se abaixo dos 10 minutos nas horas de ponta, numa cidade que recebe, entre as 7 e as 20 horas, quase 52 mil viaturas diariamente.

Da política para os relvados houve ‘Erro e desperdício’. O Marítimo averbou o quarto jogo consecutivo sem vencer na I Liga, ao perder em Moreira de Cónegos frente ao seu ex-treinador, Ivo Vieira. Ainda em termos desportivos, o Ecotrail Funchal premiou, ontem, os melhores atletas, que voltam a correr no dia 26 de Outubro do próximo ano naquela que será a 5.ª edição da prova.

Nesta edição saiba ainda que ‘2.633 doentes rumaram ao continente em três anos’ e, nesse sentido, o SESARAM procura por um escritório em Lisboa para instalar um serviço de acolhimento. Ainda na saúde saiba que um quarto dos idosos já se vacinou contra a gripe.

Por fim, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, aconselha os jovens madeirenses a não escolherem a Função Pública.

Já sabe que poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca a seguinte ‘palavra-chave’: dnoticias.pt.

Pode ainda visitar o nosso site, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100.0 FM.

Se ainda não é assinante, saiba de todas as vantagens e planos que temos para si aqui.

A equipa do DIÁRIO deseja-lhe um excelente início de semana e faz votos de que se mantenha sempre informado/a.