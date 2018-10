Arrefecimento do tempo fez a temperatura descer abaixo dos 2ºC no Areeiro

Sente que o tempo arrefeceu? Os registos da temperatura do ar esta segunda-feira confirmam a sensação térmica de arrefecimento, pese embora a temperatura máxima mais alta (23,6ºC) registada a meio da tarde (16:30) na estação meteorológica do Lido, ter ido para além da máxima prevista para hoje no Funchal (22ºC). Esta foi também a estação onde a temperatura mínima ‘menos arrefeceu’ (16,8ºC à 01:30) neste início de semana outonal.

Já no que diz respeito à máxima mais baixa, ficou-se pelos ‘arrepiantes’ 5,9ºC na Bica da Cana (11:00), menos de dois graus acima da mínima ali registada.

Mais baixa foi a temperatura quase gelada que se fez sentir no Pico do Areeiro (1,8ºC) durante a madrugada (04:10), atingindo assim o extremo da temperatura mínima, não apenas hoje, mas desde há largos meses a esta parte.

Se prefere a temperatura ambiente mais amena, saiba que já esta terça-feira o ‘mercúrio’ deve registar uma ligeira subida, devendo a máxima atingir os 24ªC no Funchal.

Ainda assim conte com céu muito nublado, com boas abertas a partir do meio da manhã, e períodos de chuva, que pode ser localmente intensa em alguns locais da ilha da Madeira, passando a regime de aguaceiros a partir do meio da manhã, mais frequentes nas vertentes norte e zonas montanhosas.

A previsão do IPMA aponta também para vento moderado a forte (até 40 km/h) de noroeste, soprando forte (40 a 55 km/h) com rajadas até 80 km/h nas zonas montanhosas, rodando para norte durante a manhã, diminuindo de intensidade no final do dia.