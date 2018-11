Armas ilegais compradas na Internet preocupam PSP

A manchete desta segunda-feira, 5 de Novembro de 2018, dá conta que a Venda de armas ilegais na internet preocupa PSP. Procuramos explicar que “só há um armeiro licenciado na Madeira mas o número de armas proibidas apreendidas pela Polícia ronda as 50 por ano”. E recentemente “uma pistola pronta a matar foi descoberta durante obras de remodelação de uma casa, no Funchal”. Leia tudo sobre este tema nas páginas 10 e 11.

Nesta edição destaque para o mercado imobiliário, no qual a chamada de primeira dá ênfase ao facto de os Madeirenses voltam a comprar casa. Explicamos que “mais do que o alojamento local ou os investidores estrangeiros, são os residentes que estão a impulsionar o mercado imobiliário na Região. Nos últimos dois anos, cada metro quadrado valorizou 185 euros, o valor mais alto desde o primeiro trimestre de 2016. A procura é tanta que a oferta não consegue responder”. Um trabalho que poderá ler nas páginas 4 e 5.

Outro tema em destaque nesta edição é a repercussão da manchete do dia anterior, desta feita com as reacções políticas, no qual resumimos nesta frase: Redução das tarifas motiva aplausos e reparos. A ler na página 7.

Outro tema tem a ver com a construção civil e obras públicas, ao qual damos este título: Funchal distribuiu 48 obras por 24 empresas. E resumimos que as “empreitadas lançadas este ano vão dos 7.300 aos 2 milhões de euros. Câmara privilegiou a concorrência”. Por outro lado, no mesmo tema das obras, saiba que a “construção do túnel Vasco Gil-Fundoa arranca hoje e dura oito meses”, a ler na página 3.

Por fim, uma notícia preocupante. Choveu mais no Porto Santo do que na Madeira. Situação que seria trágica não fossem dois meses. “Fevereiro e Março evitaram ano hidrológico desastroso”, acrescentamos. A ler com atenção na página 8.

