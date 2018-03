APEL recebe formação sobre ‘Educar ao Humanismo Solidário’

A Escola da Associação Promotora do Ensino Livre (APEL) acolhe, no próximo dia 10 de Março a partir, das 9 horas, a formação ‘Educar ao Humanismo Solidário’. A iniciativa deverá reunir cerca de 50 professores e mais de 130 agentes educativos da Diocese do Funchal

Elisa Urbano, do DEC, à partida para o Funchal, apontou os importantes contributos da Escola Católica na madeira e os desafios que se colocam a esta realidade educativa.

“A Escola Católica é uma realidade importante na Madeira. Existem 15 colégios na diocese do Funchal, estando a Igreja a realizar um trabalho fundamental no pré-escolar e no primeiro ciclo”, afirmou.

Para esta responsável a situação do continente, em termos de financiamento das escolas, encontra algum paralelo na realidade

madeirense.

“Estas escolas, muitas do pré-escolar e do 1º ciclo, vão sobrevivendo com alguma dificuldade. Também aqui o governo regional também está a diminuir o apoio financeiro”, aponta.

A sessão formativa é organizada numa parceria entre os departamentos da Escola Católica (DEC) e da EMRC do Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC) e o Departamento da Educação Cristã da diocese do Funchal.

Programa com presença de D. António Carrilho

A formação vai abarcar toda a realidade da educação católica desde a catequese até à EMRC e D. António Carrilho, Bispo da Diocese do Funchal, vai acompanhar os trabalhos e apresentar a sessão formativa.

Pelas 10h00 o padre António Héctor de Araújo Figueira apresenta o tema ‘Educar à maneira do Evangelho’.

Cristina Sá Carvalho, coordenadora do Departamento de Catequese do SNEC reflecte sobre o tema ‘Desenvolvimento Moral e Religioso dos 5 aos 14 anos’.

Após o almoço, Fernando Moita, coordenador da EMRC e Elisa Urbano, do DEC, apresentam os temas ‘EMRC: Identidade e desafios’ e ‘Escolas Católicas: Identidade e desafios’, respectivamente.

A sessão termina pelas 17h30, com a celebração da eucaristia na Igreja de São João Evangelista.