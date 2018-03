AMRAM quer exercer ‘lobby’ junto das instâncias europeias

A Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM), presidida por Teófilo Cunha, tomou hoje posse como alta representante da Confederação de Municípios Ultra-Periféricos (CMU).

“Desde o início do ano que em termos práticos a presidência era da AMRAM, mas hoje efectivou-se em termos formais a presidência da confederação, que é constituída pelos municípios das Ilhas Canárias, todos os municípios da RAM e os municípios da Região Autónoma dos Açores. Também temos como membro observador um município de Cabo Verde”, começou por adiantar o responsável, assegurando que estas reuniões junto deste grupo de intervenientes “tem como finalidade exercer um ‘lobby’ junto das instâncias europeias, nomeadamente nas linhas de apoios comunitários, em que os municípios possam fazer directamente as suas candidaturas”.

Entre outras actividades que esta confederação desenvolve, “os intercâmbios e troca de experiências entre municípios”, são algumas das ideias debatidas nestes encontros e, em termos de actividades futuras da responsabilidade da AMRAM, soube-se que este ano realizar-se-ão a 23 de Novembro umas jornadas autárquicas na Madeira, “em que estarão representados todos os municípios que fazem parte das RUP”. Para além disso, e por questões de compromisso da Região Autónoma dos Açores, irão ser organizadas outras jornadas autárquicas em Cabo Verde.

“Esta confederação existe para defender os interesses da RUP e também queremos integrar as outras que não fazem parte desta confederação, nomeadamente as francesas”, disse Teófilo Cunha, apontando questões financeiras para a saída das mesmas do CMU. “Queremos que elas voltem”, concluiu o presidente da Câmara Municipal de Santana.