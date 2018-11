Albuquerque tem recorrentes “problemas para acertar com a data para a colocação das iluminações natalícias”

Na sequência da notícia de quarta-feira à noite no dnoticias.pt, com repercussão nas edições impressas dos jornais desta quinta-feira, o CDS/PP-Madeira acaba de reagir ao facto de as iluminações de Natal estarem “em risco” devido a um litígio entre as empresas concorrentes que está a ser decidido nos tribunais.

Sobre este assunto, e por que nos últimos três anos têm havido recorrentes problemas com o concurso público para as iluminações de Natal e Fim-de-Ano no Funchal, o deputado do CDS, Lino Abreu considera ser “inaceitável que passados 40 anos de experiência com concursos públicos para as iluminações de Natal, tenhamos pelo terceiro ano consecutivo problemas jurídicos com o concurso público para esta empreitada”.

“De facto, nos últimos anos, o Governo de Miguel Albuquerque tem revelado, de forma recorrente, problemas para acertar com a data para a colocação das iluminações natalícias, acabando mesmo por não cumprir com o calendário previsto”, diz o deputado parlamentar do CDS.

“Esta situação cria problemas junto do comércio e do próprio turismo e põe em causa o calendário”, diz, assinalando que os trabalhos já deveriam se ter iniciado há um mês e que no momento, a pouco mais de um mês do Natal, ninguém do Governo sabe dizer quando é que o problema estará solucionado”, adianta.

“Com estes atrasos sabemos apenas que a Região terá custos adicionais porque não acreditamos que o Tribunal vá levantar a impugnação apresentada por um dos concorrentes e, em nosso entender, a única arma que o Governo tem é o ajuste directo, que com certeza terá um custo superior ao previsto”, conclui Lino Abreu.