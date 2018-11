Albuquerque preside a abertura de curso para treinar intervenção em caso de catástrofe

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará na próxima segunda-feira, dia 12 de Novembro de 2018, em Santa Cruz, onde presidirá, pelas 9h30, à cerimónia de abertura do Curso MRMI, na área da Protecção Civil, em evento a ter lugar nas instalações do SANAS, no Centro de Salvamento Costeiro.

O grupo de instrutores em Trauma e Catástrofe do Madeira Internacional Training Center (MIDTC) vai promover o 17.º curso MRMI (Medical Response to Major Incidents).

O curso decorre de 12 a 14 de Novembro de 2018, nas instalações do SANAS e é da responsabilidade formativa e pedagógica do grupo de profissionais afectos ao Serviço de Saúde da RAM e Serviço Regional de Protecção Civil.

Para este curso estão inscritos cerca de 150 profissionais de saúde e de outras áreas de intervenção nomeadamente da área da protecção civil, forças de segurança, gestores, entre outros.

A maioria dos formandos é da Região Autónoma da Madeira, mas também haverá participantes da Região Autónoma dos Açores e do continente português, nomeadamente da Região Centro e do Algarve.

A formação ministrada baseia-se num modelo de simulação avançada, treinando toda a cadeia de comando, cenário do acidente, transportes, pré-hospitalar, gestão de hospitais face a cenários de multi-vítimas, triagem, corredores de evacuação e estrutura da comunidade que possa utilizar na resposta a um incidente multi-vitimas, ou seja, numa catástrofe.

“Com esta formação, pretende-se promover a diferenciação destes profissionais nesta área de gestão e comando de um cenário de catástrofe”, explica uma nota do Gabinete da Presidência do Governo Regional da Madeira.