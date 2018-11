Albuquerque inaugura amanhã renovado Bloco de Obstetrícia

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside amanhã, dia 6 de Novembro, pelas 12 horas, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, à inauguração da obra de requalificação do Bloco de Obstetrícia e da central de gases medicinais. Uma intervenção orçada em cerca de 1,2 milhões de euros (IVA incluído).

Na empreitada, foi promovida a beneficiação e deslocalização da central de gases medicinais com a incorporação de novos reservatórios e contentores. Um trabalho meticuloso, uma vez que, neste local, está ‘o comprimido’ que abastece todos os serviços da unidade hospitalar, nomeadamente oxigénio, vácuo, ar respirável, protóxido de azoto e dióxido de carbono. De referir que a transferência foi feita garantindo o abastecimento ininterrupto de todos os serviços.

Por outro lado, renovação estrutural e funcional na zona 2 do 4º piso do Hospital Dr. Nélio Mendonça teve como enfoque principal o bloco de obstetrícia. Limitados pela área existente, reorganizaram-se espaços por forma a torná-los mais funcionais, com áreas mais amplas, garantindo assim as melhores condições de sanidade e asséticas.

À entrada do bloco operatório foi criado um vestiário com apoio de instalação sanitária e duche, no qual foram ainda colocados alguns cacifos. Mantém-se a zona de espera de doentes com uma faixa de transfere para a área de anestesia e desinfecção. Foi criado ainda o espaço de “limpos”, bem como um compartimento/ depósito para sujos, com saída independente do bloco.

A sala de partos, em continuidade com as zonas de preparação, de desinfecção, espaço de limpos e o compartimento de embalagem de sujos, apresenta-se com as portas automatizadas, restringindo-se ao mínimo o equipamento fixo e móvel dentro desta.

O recobro – unidade de cuidados pós anestésicos – tem capacidade para 1 cama.

A intervenção no bloco de obstetrícia, com cerca de 100m2, implicou ainda a deslocalização do Gabinete de Secretariado e Sala do Ecógrafo. Estas alterações obrigaram à mudança de revestimentos de paredes e pavimentos, dotando todo o espaço de melhores condições.

Finalizada a intervenção, o Governo Regional garante que um espaço “mais funcional, com boas condições de acústica, térmicas e de higiene, de acordo com as recomendações técnicas para blocos operatórios”.