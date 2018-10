Albuquerque diz que o PSD continua a governar a Região “porque nunca teve medo de ouvir o povo”

“Sempre fomos um partido que nunca teve medo de ouvir o povo. Esse é o segredo de continuarmos a governar a Região e não vamos alterar a nossa maneira de trabalhar”, assegurou Miguel Albuquerque, em Santa Cruz, onde decorre mais um encontro integrada no ‘Compromisso Madeira’, promovido pelo PSD.

“Vamos ouvir as forças vivas do concelho de Santa Cruz, para fazer um balanço do que temos feito, enquanto governo e preparar o próximo programa”, adiantou.

Miguel Albuquerque destaca, em Santa Cruz, os apoios que têm sido dados ao sector do turismo e à agricultura. Neste sector refere as “obras fundamentais para o regadio”.

O PSD, garante, será sempre um “partido e proximidade” com a população e esse é uma matriz que não pretende alterar.

“Há mudanças tecnológicas na forma de comunicar, mas nós continuamos a entender que a proximidade física, olhar as pessoas na cara e ouvir os seus anseios, é fundamental”, conclui.