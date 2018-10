Aeroporto Cristiano Ronaldo recebe cerimónia de despedida das Forças Nacionais Destacadas

Realiza-se no dia 5 de Novembro, pelas 15 horas, no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, a tradicional cerimónia de despedida das Forças Nacionais Destacadas (FND), neste caso particular, o 8º Contingente Nacional / Forças Nacionais Destacadas / Operation Inherent Resolve – Iraque (8CN/FND/OIR).

Este evento contará com a presença do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, da Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Fernanda Cardoso em representação do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque e do Major-General Cardoso Perestrelo, Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira.