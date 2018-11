‘A Pitada do Pai’ no Hotel Quinta da Serra

Realiza-se amanhã, pelas 14h30, o workshop ‘A Pitada do Pai Madeira 2018’, sob o tema ‘Pequenos-almoços e Lanches Saudáveis’, que terá lugar no Hotel Quinta da Serra, no Jardim da Serra, em Câmara de Lobos. O evento pretende alertar para a necessidade de escolhas mais saudáveis, optando por produtos da época e biológicos e, ao mesmo tempo, ter refeições rápidas e apetitosas.

O workshop, organizado pela FreshBio, vai contar com a presença do autor do livro ‘A Pitada do Pai’ e blogger Rui Marques. Amanhã haverá também um jantar 100% ‘bio’, confeccionado pelo Chef Yves Gautier, com produtos produzidos pela FreshBio e pelo Hotel Quinta da Serra.

Domingo, pelas 10 horas, a proposta é refeições saudáveis para toda a família. A duração é de 2h30 e no final haverá degustação dos pratos confeccionados.

Os interessados poderão inscrever-se para o primeiro workshop através do email inscricao@apitadadopai.com.