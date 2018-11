“A nossa presença aqui é fundamental”, diz Miguel Albuquerque na Web Summit em Lisboa

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, disse que, do ponto de vista das empresas tecnológicas, a Madeira já tem uma relevância a nível nacional e europeu, sendo que algumas das principais, pelo menos três, estão sediadas na Região. “A nossa presença aqui é fundamental para estas mesmas empresas e as starups, aquelas que estão a surgir, estabelecerem parcerias e contactos, quer com investidores, quer com parceiros de negócio para criar escala”, afirmou, na Web Summit, que se está a realizar em Lisboa.

O chefe do executivo regional disse que a Madeira tem sido pioneira nesta área, através da Universidade da Madeira e da Start Up Madeira e realçou os benefícios que a Região tem para a fixação das empresas tecnológicas.

“Acho que a grande vantagem de as empresas tecnológicas se sediarem na Madeira, para além dos atractivos fiscais que nós já aprovámos, tem a ver com o posicionamento da Madeira ser produtivo para a expansão dos negócios destas empresas. Ou seja, a partir da Madeira podem expandir os seus negócios para todo mundo sem qualquer dificuldade, quer ao nível da distância, quer de dificuldades logísticas e depois temos um complemento que é a atractividade que o Centro Internacional de Negócios pode ter para um conjunto de empresas, sobretudo aquelas que estão consolidadas em termos fiscais no mercado mundial”, concluiu.

Refira-se que a Madeira está presente na cimeira através de um stand que conta com 11 empresas da Região, sendo esta uma oportunidade para mostrar o que de melhor a Madeira faz no domínio da tecnologia.

Na Altice Arena estarão empresas como a Nearsoft (convidada diretamente pela Websummit) ACIN, GesTools ASPa, Xis Groupb, SDM e ainda o MITI, a Universidade da Madeira, o Governo Regional da Madeira, a Startup Madeira e a Madeira Invest. Destaque ainda para a presença Nearsoft.

A delegação madeirense inclui ainda representantes de 5 startups que estão numa primeira fase de desenvolvimento, como são a Connecting Software KG, a Wizzit - Software de Gestão CLOUD para Rent a Car, a IdocPassport, a FloatingParticle – Investigação e desenvolvimento, lda e a Portable Exergame Platform for Active Ageing (PEPE).