600 anos ásperos marcam visita de Marcelo à Região

Bom dia caro leitor. ‘600 anos ásperos’ é o título que faz manchete na edição do DIÁRIO desta sexta-feira, isto a propósito da visita do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à Região, onde se emocionou, no Porto Santo, durante a celebração da descoberta das ilhas. O magistrado prometeu voltar em Janeiro para sentir a dupla insularidade, junto dos porto-santenses. Hoje, o chefe de Estado ouve os partidos com assento parlamentar e receberá do PSD-Madeira um rol de queixas duras contra António Costa.

E é precisamente do Partido Socialista (PS) que surgem ‘35 propostas para o Orçamento Regional’, documento no qual os socialistas exigem alívio fiscal e novas políticas sociais, para 2019. Por Santa Cruz, a autarquia criou um ‘Banco de Ajudas Técnicas’.

Nesta edição saiba ainda que ‘Sérgio Gonçalves encabeça lista à ACIF’. O economista e administrador da Porto Santo Line irá concorrer frente a José Veiga França, que é apoiado pelo Grupo Pestana.

Ainda em matéria regional, fique a conhecer quanto é que a medida do Governo Regional lhe permite poupar quando atesta o depósito do seu carro, tudo porque a baixa do ISP reflecte no bolso dos madeirenses uma poupança de 100 euros por ano. Já o executivo madeirense abdica de uma receita na ordem dos 1,4 milhões.

Por fim, mas não menos importante, conheça os pormenores de uma parceria entre a Madeira e a TAP, que se vão juntar em acções de promoção desta Pérola do Atlântico que concorre a Melhor Destino Insular do Mundo.

