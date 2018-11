FC Porto pode isolar-se no comando da I Liga e afastar-se do Benfica na visita ao Marítimo

FC Porto pode hoje isolar-se provisoriamente no comando da I Liga portuguesa de futebol, na visita ao Marítimo, em jogo da nona jornada, e aproveitar a derrota do Benfica na véspera.

Na visita à Madeira, num terreno onde têm sentido dificuldades nos últimos anos - apenas venceram uma vez nas últimas seis visitas -, os ‘dragões’ tentam também aumentar para quatro pontos a vantagem sobre o Benfica, que perdeu em casa com o Moreirense, por 3-1, na sexta-feira, na abertura da ronda.

O FC Porto está, neste momento, 18 pontos, os mesmos do Sporting de Braga, mais um do que Benfica (mais um jogo) e Rio Ave e dois do que o Sporting.

O Marítimo é 12.º classificado, com 10 pontos, e vem de três derrotas consecutivas para o campeonato.

No primeiro encontro do dia, o Portimonense (11.º) pode chegar à terceira vitória consecutiva, na receção ao Belenenses (10.º), que vem de um triunfo sobre o Benfica.

O Vitória de Guimarães (nono), que não perde há três encontros, visita no último jogo do dia o Boavista (14.º).

Programa da nona jornada:

Sexta-feira, 02 nov:

Benfica -- Moreirense, 1-3.

Sábado, 03 nov:

Marítimo -- FC Porto, 18h00 (Sport TV).

Boavista -- Vitória de Guimarães, 20h30 (Sport TV)

Domingo, 04 nov:

Feirense -- Tondela, 15h00 (SportTV).

Santa Clara -- Sporting, 16h30 locais, 17h30 em Lisboa (SportTV).

Sporting de Braga -- Vitória de Setúbal, 20h00 (SportTV).

Segunda-feira, 05 nov:

Rio Ave -- Nacional, 19h00 (SportTV).

Desportivo de Chaves -- Desportivo das Aves, 21h15 (SportTV).