Câmara de Lobos conhece sábado o seu finalista do ‘Madeira a Cantar’

A cidade de Câmara de Lobos recebe a 7ª Eliminatória do concurso de Voz/ interpretação ‘Madeira a Cantar’, no próximo sábado, num espectáculo que se inicia pelas 21 horas, na Praça da Autonomia.

O projecto está a percorrer todos os municípios e visa “descobrir, valorizar e projectar os inúmeros talentos musicais existentes na Região, apostando, simultaneamente, no maior envolvimento e na participação activa de toda a população nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas, numa grande festa que culmina em abril de 2019, com a eleição da melhor voz da Madeira e Porto Santo”.

A Secretaria Regional do Turismo e Cultura lembra que, “até ao momento, já foram apurados os finalistas dos concelhos de São Vicente, Porto Moniz, Santana, Porto Santo, Funchal (Este) e Santa Cruz. Depois de Câmara de Lobos, neste sábado, cabe ao concelho da Calheta acolher a 8ª e última eliminatória deste ano de 2018, prevista para o dia 24 de novembro”.

“Para os concelhos da Ribeira Brava, Funchal Oeste, Machico e Ponta do Sol, cujas eliminatórias serão realizadas em 2019, as inscrições encontram-se abertas e podem ser feitas através do site www.madeira600.ptou email madeiraacantar@gmail.com”.