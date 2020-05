Vídeo homenageia funcionários dos lares de idosos no combate à Covid-19

Cuidadores, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, médicos ou funcionários administrativos dos lares de idosos estiveram na linha da frente da resposta à Covid-19 e, nalguns momentos, foram também esquecidos.

Ciente desta realidade, a Essity, companhia líder mundial em higiene e saúde, quis homenagear os milhares de funcionários que, mesmo colocando a sua vida em risco, se dedicam a cuidar dos idosos e criou um vídeo com testemunhos pessoais de três famílias cujos familiares estão, neste momento, em lares de idosos e que expressam o seu agradecimento aos funcionários destas instituições pela dedicação com que têm tratado os seus idosos.

Os lares e os centros de dia para idosos ou pessoas em situação de dependência debateram-se com inúmeros problemas no decorrer do combate à pandemia, em muitos casos, por falta de capacidade relacionada com as medidas de protecção para responder às necessidades de uma população especialmente vulnerável. De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde, em Portugal, cerca de dois mil utentes de lares de idosos estarão infectados.

O cuidador, um membro da família

Para este vídeo, a TENA contou com três famílias que agradecem pessoalmente aos cuidadores dos seus familiares. Os participantes revelam, no seu testemunho, sentir que o cuidador pertence à família. Destacam a sua “entrega, criatividade, capacidade de resposta, compromisso e esperança e o forte vínculo vital, cúmplice e necessário que se cria entre o familiar, o cuidador e a família, e que se tornou ainda mais especial durante este período de confinamento obrigatório”, considerando que o cuidador acaba por tornar-se num “membro da família”.

Miriam Cardoso, Enfermeira Coordenadora da Unidade de Cuidados de Continuados Integrados (UCCI) São Rafael - Santa Casa da Misericórdia do Montijo, lembra que “o mais importante é assegurar a saúde e o bem-estar dos nossos utentes. Queremos que se sintam bem e felizes, enquanto cuidamos deles”, recordado que durante o longo período em que as visitas estavam impedidas, “além do nosso trabalho diário, também a nossa companhia se tornou vital para a maioria deles”. Por isso, entende que “merecemos todos um aplauso pelo que vivemos e pela forma como desempenhámos o nosso trabalho”.