Veleiro sueco que ‘fugiu’ do isolamento no Funchal encalhou numa praia do norte de Portugal

Um pequeno veleiro sueco que largou da Madeira já depois de decretado o estado de emergência encalhou, esta madrugada, cerca das 03h00, numa zona rochosa da localidade das Caxinas, perto de Vila do Conde. Segundo foi revelado pela RTP, em reportagem no local, a bordo da embarcação seguia apenas uma pessoa, um cidadão sueco de 66 anos, que ficou com ferimentos ligeiros e foi assistido no hospital.

A navegação de recreio está interdita no presente momento, mas é permitida em casos especiais, de regresso ao país de origem, como era o caso. O velejador sueco terá deixado o Funchal nos últimos dias e pretendia fazer escala na Corunha (norte de Espanha), antes de seguir para o seu país.