Surto em lar de São Domingos de Rana resulta num óbito e 41 infectados

Um lar em São Domingos de Rana, em Cascais, registou um óbito e 41 dos 46 utentes estão infetados com o novo coronavírus, revelou hoje o coordenador do gabinete supressão de covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo (LVT).

Em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa trissemanal de balanço sobre a pandemia de covid-19 no país, Rui Portugal acrescentou que seis profissionais da estrutura residencial também testaram positivo e que o óbito do utente ocorreu no hospital, sendo que seis utentes permanecem internadas.

Portugal contabiliza pelo menos 1.568 mortos associados à covid-19 em 41.912 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 501 mil mortos.