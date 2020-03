Sobe para 21 casos de Covid-19 confirmados em Portugal

Portugal regista 21 casos de infeção pelo coronavírus que causa a doença Covid-19, mais oito do que os contabilizados na sexta-feira, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, divulgado ao início da noite pela DGS, há 43 novos casos suspeitos, num total de 224 registados desde o início do ano, estando 47 a aguardar resultado laboratorial.

Amtes da divulgação do boletim, o Ministério da Saúde anunciou para as 20:30, uma conferência de imprensa da ministra Marta Temido e da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

A região Norte é a que regista mais casos confirmados de infeção, com 15, seguindo-se a Grande Lisboa, com cinco, e um no Centro do país.

O mapa disponibilizado pela DGS não regista casos no Alentejo, Algarve e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

As 21 pessoas com infeção pelo Covid-19 confirmada estão hospitalizadas, de acordo com a DGS.

Destes 21 doentes, 5 resultam de importação do vírus, dos quais 4 em Itália e 1 em Espanha.

Um dos casos importados, infetou outras nove pessoas, refere a DGS.

Relativamente à caracterização dos 21 doentes, 15 são homens e seis são mulheres, a maioria (seis homens e duas mulheres) têm entre 40 e 49 anos.

O paciente mais velho é uma mulher, com idade entre 70 e 79 anos, lê-se no boletim da DGS.

As autoridades de saúde têm 412 pessoas em vigilância por contactos com infetados.