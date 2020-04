Sindicato dos Jornalistas alerta para urgência de apoio ao sector em audiência com Presidente da República

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) foi recebido, ontem (dia 24 de Abril), pelo Presidente da República, no Palácio de Belém, e alertou para a urgência de serem adoptadas outras medidas de apoio ao jornalismo e à comunicação social, para além da única anunciada pelo Governo até ao momento.

“O SJ deixou claro que o apoio de 15 milhões, anunciado pelo Governo há uma semana, é insuficiente para responder às fragilidades do sector, que se agravaram no contexto da pandemia de covid-19”, refere o Sindicato em comunicado, salientando que, “uma semana depois do anúncio, ainda não se conhecem os devidos detalhes sobre aquele apoio, nomeadamente os destinatários e o processo e o tempo de atribuição do mesmo”.

“Uma semana depois, o Governo também ainda não concretizou o compromisso feito, aquando do anúncio, de começar imediatamente uma discussão, com vista à acção, envolvendo as principais organizações do sector”, acrescenta o SJ.

Perante o exposto, o Sindicato dos Jornalitas diz ter entregue ao Presidente da República um documento com um resumo do diagnóstico e a indicação de medidas concretas que, podendo ser adoptadas rapidamente, representariam um apoio significativo para o jornalismo (que pode consultar abaixo).

O SJ assinalou ainda a relevância do jornalismo no contexto actual e o simbolismo de o Presidente da República ter dedicado a véspera do 25 de Abril a ouvir as principais organizações de um sector fundamental para a democracia e a liberdade.