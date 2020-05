Seis mortos de covid-19 em 24 horas

Seis mortos em 24 horas e 264 novos casos de covid-19 em Portugal são os dados mais recentes revelados pela Direcção-Geral da Saúde no seu boletim diário sobre a evolução da pandemia do novo coronavírus em Portugal. O país regista assim 1.190 vítimas mortais e 28.583 infectados, um aumento de 0,5% e 0,9% respectivamente. Os doentes internados diminuíram para 673, menos sete do que ontem, mas os doentes em cuidados intensivos subiram para 112, um ligeiro aumento de mais quatro pessoas que correm risco de vida.

Só em quatro outros dias o número de óbitos em 24 horas foi inferior e foram logo nos primeiros dias em que as pessoas começaram a morrer em Portugal de covid-19.

Há neste momento 3.328 casos curados.