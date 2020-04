SEF detecta 19 cidadãos estrangeiros desaparecidos do hostel Aykibom

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) detectou, nas últimas 24 horas, 19 dos 25 cidadãos estrangeiros que não se encontravam alojados no hostel Aykibom, em Lisboa, no passado domingo, altura em que foi decidido proceder ao exame de todos os residentes (189) e funcionários da unidade hoteleira por apresentarem sintomas de Covid-19, informou o SEF através de comunicado.

A pedido das autoridades sanitárias, e por estar em causa a saúde pública, o SEF deu início a averiguações das quais resultou a deteção de 19 cidadãos estrangeiros, na sua maioria do continente africano, em vários pontos do país (norte, centro e região da grande Lisboa).

Dos 25 cidadãos estrangeiros que não se encontravam alojados no hostel, no passado domingo, seis estão ainda por localizar, julgando-se que dois deles possam estar no Reino Unido. O SEF pediu, por isso, a colaboração das autoridades inglesas na sua deteção.

Ao todo participaram nesta operação 35 Inspetores da Direção Central de Investigação do SEF.