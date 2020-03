Reunião da Concertação Social adiada para segunda-feira

A reunião da Concertação Social que estava agendada para hoje depois do Conselho de Ministros foi adiada para segunda-feira à tarde, segundo fonte oficial do gabinete do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

Segundo a nota do gabinete, a reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, que vai decorrer através de videoconferência, está marcada para as 18:00 de segunda-feira e tem como ponto único o impacto na economia relacionado com a pandemia da covid-19.

Inicialmente, a reunião entre o Governo e os parceiros sociais estava agendada para a manhã de quinta-feira, tendo sido adiada para a tarde do mesmo dia e depois adiada novamente para hoje, sem hora definida, após o fim do Conselho de Ministros.

O Conselho de Ministros está reunido desde a manhã de hoje para discutir novas medidas de apoio social e económico para a população afectada pela pandemia do novo coronavírus, estando uma conferência de imprensa prevista para as 20:00.

O Governo aprovou já várias medidas para apoio às famílias e manutenção dos postos de trabalho que, segundo o executivo, serão avaliadas em permanência consoante a evolução da situação.