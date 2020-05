O Governo adiou hoje na Área Metropolitana de Lisboa o levantamento de algumas restrições previstas na terceira fase de desconfinamento, impondo regras especiais sobretudo relacionadas com atividades que envolvem “grandes aglomerações de pessoas”.

Em conferência de imprensa no final da reunião semanal do executivo, o primeiro-ministro justificou a decisão com o facto de a evolução do número de casos na Área Metropolitana de Lisboa distinguir-se “significativamente” das restantes regiões do país.

Principais restrições e regras impostas na Área Metropolitana de Lisboa:

- Reforço da vigilância epidemiológica, em particular em atividades que concentram “um elevado número de focos de infeção”: obras de construção civil e trabalho temporário.

- Planos de realojamento de emergência para permitir “a separação de pessoas que estejam infetadas”.

- Ajuntamentos continuam limitados a 10 pessoas.

- Veículos privados de transporte de passageiros com lotação máxima de dois terços dos passageiros e uso obrigatório de máscara.

- Veículos com lotação superior a cinco pessoas apenas podem circular com dois terços da capacidade, salvo se todos os ocupantes integrarem o mesmo agregado familiar.

- Permanecem encerradas as áreas de consumo de comidas e bebidas (’food-courts’) dos conjuntos comerciais.

Até dia 04 de junho

- Permanecem encerrados os centros comerciais e as Lojas do Cidadão.

(a decisão de manter encerrados os centros comerciais será reavaliada em 04 de junho)

- As Câmaras Municipais avaliam a continuação da suspensão de funcionamento das lojas com área superior a 400m2 e realização de feiras