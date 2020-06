Racismo e violência doméstica em destaque na imprensa nacional

Numa altura em que os protestos anti-racistas se fazem ouvir um pouco por todo o mundo, a edição desta segunda-feira, dia 15 de Junho, do Público traz à luz as actuações violentas de um grupo de hammerskins, entre 2013 e 2017, em Portugal.

“Crimes contra gays, comunistas e negros eram ‘rituais de iniciação’”, escreve o jornal com base num despacho de acusação do Ministério Público ao qual teve acesso.

Igualmente em destaque de capa “Mais uma morte na quarta semana de protestos nos EUA”. Ainda no Público: “Idosas vítimas de violência doméstica vão ter três casas-abrigo”.

O tema da violência doméstica é destaque também no Correio da Manhã, que revela que “há mais de 10 mil agressores vigiados com pulseira electrónica”.

Neste contexto, o jornal dá seguimento à notícia divulgada ontem de um filho filmado a agredir o pai de 90 anos de idade. O matutino noticia que o agressor arrisca cinco anos de prisão, mas que para já se encontra solto.

O Diário de Notícias, por seu turno, faz manchete com o caso do neurocirurgião de Coimbra investigado por mortes suspeitas. “O inquérito foi aberto depois de uma denúncia, com base em informações e relatórios médicos do hospital universitário de Coimbra, ter chegado ao MP e à PJ”, escreve o DN.

Já o Jornal de Notícias foca-se no tema da maternidade, apontando que as “cesarianas sobem pelo terceiro ano nos hospitais públicos” e que entre as razões apontadas encontram-se “maternidades tardias e excesso de peso”.

Nos desportivos, Rúben Amorim aparece em destaque no jornal A Bola, numa reportagem que mostra o “lado menos conhecido” do técnico leonino.

No Benfica, Carlos Vinícius não tem apresentado boas exibições desde a retoma e poderá perder a titularidade para Dyego Sousa, conforme destaca o Record.

Por fim, O Jogo diz que o brasileiro Otávio já deverá entrar nas contas de Sérgio Conceição para o encontro do FC Porto com o último classificado Desportivo das Aves.