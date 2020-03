Professor em Arcos de Valdevez é o quarto caso confirmado no concelho

Um professor que lecciona em Arcos de Valdevez é o quarto caso confirmado de infecção pelo novo coronavírus no concelho, o que eleva para sete o número de casos confirmados no distrito de Viana do Castelo, foi hoje anunciado.

“É o primeiro caso positivo de um colega infectado pelo novo coronavírus”, lê-se na nota hoje publicada na página oficial do agrupamento escolar no Facebook.

O documento acrescenta que “será a delegada de saúde a estabelecer a comunicação com os professores, os assistentes técnicos e operacionais e os alunos que estiveram em contacto com o professor em causa”.

“Todos os esclarecimentos e medidas preventivas serão emanados pela Direcção-Geral da Saúde. Nesse sentido, aguardamos orientações oficiais das entidades competentes”, acrescenta a nota publicada cerca das 20:00.

No sábado, as autoridades de saúde confirmaram a infecção pelo novo coronavírus em três outras pessoas daquele concelho, um casal e uma filha.

Além de Arcos de Valdevez, há dois casos confirmados em Monção, um emigrante em França de 64 anos e a irmã, de 59 anos, e um outro no concelho de Viana do Castelo, um professor de 60 anos da Escola Básica e Secundária de Barroselas.