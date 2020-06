Prémio Cinco Estrelas lança selo Five Stars Safe Spot

O Prémio Cinco Estrelas acaba de lançar um novo selo, o Five Stars | Safe Spot, em parceria com o Bureau Veritas, para atestar a conformidade de restaurantes, hotelaria e locais de lazer face às medidas preventivas adoptadas de combate à Covid-19.

Assim, através de duas avaliações distintas, o Five Stars | Safe Spot alia os espaços seguros com medidas preventivas face à Covid-19 auditadas aos que são verdadeiramente Cinco Estrelas, garantindo uma experiência de excelência aos consumidores.

“O Five Stars | Safe Spot é a primeira e única metodologia de avaliação da experiência de consumidor, que conjuga com uma certificação sanitária, que utiliza critérios adaptados a cada tipo de espaço. Permite identificar o espaço como seguro e a marca como excelente para o turismo, transmitindo confiança aos consumidores”, refere a entidade gestora do Prémio Cinco Estrelas através de comunicado.

Numa primeira fase, é feita uma avaliação das medidas preventivas implementadas face à Covid19 por parte do Bureau Veritas, que cria uma lista de verificação que será usada pelos auditores para garantir que as marcas cumprem com os requisitos definidos previamente. Após a elaboração desta ‘check list’, é feita uma auditoria documental e presencial para aferir se as medidas de prevenção listadas são implementadas com eficiência. Todos os itens devem ser cumpridos para obtenção do selo.

Após esta primeira fase, o Prémio Cinco Estrelas avança com a segunda avaliação - Consumer Experience e Avaliação de Marca. Através de inquéritos de satisfação e de um estudo de mercado, vai avaliar a satisfação que proporciona e a percepção da marca junto do consumidor. A classificação final deverá ser superior ou igual a 8 para que seja atribuído o Five Stars | Safe Spot.

As avaliações rigorosas garantem que apenas marcas de excelência poderão exibir o selo Five Stars | Safe Spot, ajudando os consumidores a recuperar a confiança no turismo português.

Saiba mais em: https://cinco-estrelas.pt/five-stars-safe-spot/